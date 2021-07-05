Последние новости на утро 5 июля 2021: На Кубе более 150 российских туристов изолированы с диагнозом COVID-19

Последние новости на утро 5 июля 2021 года. На Кубе в июле этого года произошли массовые случаи изоляции российских туристов, сейчас в своих номерах ожидают новых результатов ПЦР-тестов более 150 человек, которым по прилете диагностировали ковид.
Последние новости на утро 5 июля 2021 года. На Кубе в июле этого года произошли массовые случаи изоляции российских туристов, сейчас в своих номерах ожидают новых результатов ПЦР-тестов более 150 человек, которым по прилете диагностировали ковид.
Свежие комментарии