Комсомольская правда

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Последние новости на утро 5 июля 2021: На Кубе более 150 российских туристов изолированы с диагнозом COVID-19

Последние новости на утро 5 июля 2021: На Кубе более 150 российских туристов изолированы с диагнозом COVID-19

Последние новости на утро 5 июля 2021 года. На Кубе в июле этого года произошли массовые случаи изоляции российских туристов, сейчас в своих номерах ожидают новых результатов ПЦР-тестов более 150 человек, которым по прилете диагностировали ковид.

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