Племянник главы Минобрнауки Дагестана погиб в зоне СВО

Племянник главы Министерства образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева и ректора Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ) Ахмеда Бучаева Магомед погиб в зоне специальной военной операции (СВО) в ноябре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии