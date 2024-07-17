Байден заявил о выходе из президентской гонки в случае проблем со здоровьем

Американские избиратели с ужасом наблюдают за тем, как ведет себя нынешний лидер страны Джо Байден. Политик регулярно попадает в конфузы, путает имена и факты, делает странные заявления и часто теряет ориентацию в пространстве.
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