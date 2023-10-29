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На пульсе времени

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Два важных комментария о наземной операции в Газе: Что скрывает Израиль?

Два важных комментария о наземной операции в Газе: Что скрывает Израиль?

Израильская армия (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по сектору Газа. Жестокие, мощные удары. Но в этом конфликте есть два важных нюанса, о которых говорят нечасто.

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