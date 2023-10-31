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Депутат бундестага Быстрон поднял вопрос об ударе по Крыму немецкими БПЛА

Депутат бундестага Быстрон поднял вопрос об ударе по Крыму немецкими БПЛА

Депутат парламента ФРГ от оппозиционной политической партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон запросил у кабмина Германии объяснения по поводу того, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту беспилотными летательными аппаратами немецкого производства.

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