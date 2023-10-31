Депутат бундестага Быстрон поднял вопрос об ударе по Крыму немецкими БПЛА

Депутат парламента ФРГ от оппозиционной политической партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон запросил у кабмина Германии объяснения по поводу того, что ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту беспилотными летательными аппаратами немецкого производства.