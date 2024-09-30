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Пленный боевик ВСУ рассказал об отсутствии командиров на передовых позициях

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Смолий рассказал о проведении в стране массовой мобилизации с принудительной доставкой в военкоматы, а также об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

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