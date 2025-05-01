Командир отряда «Невский» Верещагин принял участие в акции на самой высокой точке Крыма

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне и годовщины освобождения Севастополя на самой высокой точке Крыма, горе Роман-Кош, прошло водружение знамен, сообщается в телеграм-канале отряда «Невский».
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