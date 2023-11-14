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Юрзинов о 15 игроках СКА в составе «России 25»: «Вижу, как в Петербурге работают с молодыми, какое к ним внимание и интерес, какие условия созданы. В этом корни, наверное»

– Не слишком ли большой список сборной «России 25» и нет ли перекоса в сторону игроков СКА? – Наоборот, это хорошо, что шанс побороться за игру на национальном уровне получит такая большая группа молодежи.

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