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Строительные работы на Чемальской ГЭС завершат до конца года

Строительные работы на Чемальской ГЭС завершат до конца года

9 сентября зампред правительства, министр природных ресурсов и экологии Республики Алтай Владислав Челтугашев провел выездное совещание по обновлению Чемальской ГЭС.

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