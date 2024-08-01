Не доставайтесь никому! ВСУ истребляют пленных: тульские десантники после боя забрали раненых украинцев

Это он рассказал, когда благополучно перешел на позиции наших солдат. Другой случай. Тульские десантники взяли в плен трёх военнослужащих во время штурма украинского опорного пункта возле населённого пункта Переездное в ДНР.
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