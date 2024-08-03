Юрист Чирикова предупредила о штрафе за мытье машины на газоне вне участка

Штраф можно получить за мытье своего автомобиля на газоне не на территории своего дачного участка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ольгу Чирикову.
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