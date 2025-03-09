Обзор практики Конституционного суда за 2024 год. Трудовые споры

Конституционный суд подвел итоги своей работы в 2024 г., в том числе по трудовым делам. В статье описание и расшифровка наиболее значимых решений высшего суда в сфере трудового права, которые повлияют или уже повлияли на профильное законодательство и судебную практику.
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