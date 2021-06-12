Серьёзные потери Армии ЛНР: глава Республики выступил с заявлением NikitaГлава ЛНР Леонид Пасечник выступил с заявлением об обострении военно-политической обстановки после убийства украинскими диверсантами пятерых военнослужащих Армии Республики.