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Серьёзные потери Армии ЛНР: глава Республики выступил с заявлением

Серьёзные потери Армии ЛНР: глава Республики выступил с заявлением

Серьёзные потери Армии ЛНР: глава Республики выступил с заявлением NikitaГлава ЛНР Леонид Пасечник выступил с заявлением об обострении военно-политической обстановки после убийства украинскими диверсантами пятерых военнослужащих Армии Республики.

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