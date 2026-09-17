«Горячая фаза» к 2029 году: МИД РФ раскрыл планы НАТО

На заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене руководитель российской делегации Юлия Жданова сделала заявление, которое не оставляет пространства для дипломатических экивоков.
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