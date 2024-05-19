О реформе предпринимательской деятельности - наглядно.

Департамент по предпринимательству подготовил для всех заинтересованных наглядную информацию о новой структуре предпринимательской деятельности и алгоритм действий ИП по трансформации своей бизнес-модели .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии