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Царьград

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Борьба с борщевиком: штрафы до 5000 рублей для владельцев земельных участков

Борьба с борщевиком: штрафы до 5000 рублей для владельцев земельных участков

Борщевик Сосновского несёт угрозу экосистеме, и владельцы участков обязаны бороться с ним. В Московской области вводится штраф в 5 тыс.

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