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На реконструкции кольца у автовокзала в Иванове выполнен основной объем работ

На реконструкции кольца у автовокзала в Иванове выполнен основной объем работ

В Иванове продолжается реконструкция дорожной сети в районе улицы Лежневской у автовокзала. Ход работ на кольцевой развязке во вторник, 22 сентября, проверили заместитель председателя правительства Ивановской области Евгений Плетников и глава города Иваново Максим Комиссаров.

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