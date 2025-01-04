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Адлер Сегодня

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В Сочи ожидается ухудшение погодных условий

В Сочи ожидается ухудшение погодных условий. С вечера 4 января и на протяжении всей ночи и утра 5 января 2025 года на курорте и в ФТ Сириус прогнозируются сильные дожди и грозы.

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