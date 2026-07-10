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Пожилые пациенты освоили приложения питания при правильном дизайне

Пожилые пациенты освоили приложения питания при правильном дизайне

Новое исследование, опубликованное 10 июля 2026 года в MedicalXpress, показало: пожилые пациенты в реабилитационных отделениях способны самостоятельно и точно фиксировать своё питание с помощью цифровых приложений — если интерфейс приложения адаптирован под их нужды.

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