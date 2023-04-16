Закон, порядок, государство

756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Так че за монета??? Номинал то какой??Необычную разменн...
  • Александр Павлов
    Идиоты. Крыс не видели. Это наверняка домашняя Лариска, вместо сигнализации работает."Сердце чуть не о...
  • Ингерман Ланская
    странно, что у этого ветерана нет ордена Отечественной войны 1-й степени, которым награждались в 1985-мУчастник Сталингр...

Медики ЮВО в Армении сдали нормативы по специальной подготовке в рамках контрольной проверки

Медики ЮВО в Армении сдали нормативы по специальной подготовке в рамках контрольной проверки

Также специалисты ЮВО подтвердили свои знания в области применения современных методик лечения и эвакуации пострадавших из горной местности с использованием специальной техники.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх