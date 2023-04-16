Медики ЮВО в Армении сдали нормативы по специальной подготовке в рамках контрольной проверки

Также специалисты ЮВО подтвердили свои знания в области применения современных методик лечения и эвакуации пострадавших из горной местности с использованием специальной техники.
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