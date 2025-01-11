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В Госдуме заявили о необходимости нахождения Прибалтики в составе России

В Госдуме заявили о необходимости нахождения Прибалтики в составе России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ответил на слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который ранее высказал притязания на Калининградскую область, отметив, что, руководствуясь его логикой, при пересмотре итогов Второй Мировой войны вся Прибалтика должна находится в составе России, сообщает РИА Новости.

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