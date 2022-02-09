Аргументы недели

97 569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Пиарят жирика, как фриду певзнер.URA.RU со ссылкой...
  • Ирина Богданова
    За подстрекательство получат первые вместе с дружбанами:(( жалко такая красивая архитектура:( !!!В МИД РФ заявили,...
  • Георгий Михалев
    Правильно сделали, а то кто знает, ХЕЗБОЛЛА собьет российский самолет, а опять будут трындеть, что израильский самоле...Российские истреб...

Небензя рассказал, что постпредство РФ при ООН имеет «серьёзные визовые проблемы»

Небензя рассказал, что постпредство РФ при ООН имеет «серьёзные визовые проблемы»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российская миссия испытывает серьезные трудности из-за неурегулированности визовых вопросов с США.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх