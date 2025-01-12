Гороскоп с 13 по 19 января для всех знаков зодиака от Ларисы Андерсен 2025 года

Астролог Лариса Андерсен поделилась своим предсказанием на неделю для всех знаков зодиака с Зая.ру. Овен (21 марта — 19 апреля): На этой неделе Овнам рекомендуется уделить больше внимания своим личным отношениям.
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