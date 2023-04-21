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Столтенберг заявил о готовности всех союзников по НАТО принять Украину в Альянс

Столтенберг заявил о готовности всех союзников по НАТО принять Украину в Альянс

Все союзники по НАТО согласились с необходимостью принятия Украины в состав военного блока. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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