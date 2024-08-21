🛣 В Мраморном завершают ремонт центральной улицы Дороги на центральной улице в Мраморном Симферопольского района на финальной стадии.
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🛣 В Мраморном завершают ремонт центральной улицы Дороги на центральной улице в Мраморном Симферопольского района на финальной стадии.