⛽️ ТОПЛИВО ДНР | 18 июля ────────────────── ДОНЕЦК: • АНП | Покровский (10:03) 95м-145₽ • 95-139₽ • АНП | Онкология (10:50) 95м-145₽ • АНП | Мира (10:54) 95-139₽ • АНП | Смолянка (11:20) 95-139₽ • ГАЗ-58₽ • АНП | Лидиевка (10:36) 95-139₽ • ДТ-156₽ • АНП | Цирк (10:00) 95-139₽ • Мостэк | Сеченова (09:00) 92-130₽ • Монблан | Панфилова (10:42) ДТ-170₽ • Монблан | Марии Ульяновой (09:37) 95-170₽ • TSG | Данилевского (11:01) 95-180₽ • 92-160₽ • ДТ-180₽ • TSG | Панфилова (10:44) ДТ-180₽ • TSG | Артема, жд (09:20) 95-180₽ • Никос | Кирова (09:52) 95-160₽ • РОУТ | Макшоссе (08:35) 95-210₽ • ДТ-160₽ • Спринт | Яма (11:15) 100-210₽ • Спринт | Пролетарская (08:48) 100-210₽ • 95-180₽ • 92-160₽ • ДТ-180₽ • ГАЗ-55₽ ────────────────── МАКЕЕВКА: • Мостэк | Макшоссе (10:04) 100 • 95-140₽ • 92-130₽ • АНП | Макшоссе (10:04) 92-129₽ • АНП | Красный рынок (11:20) ДТ-156₽ • BD Макоил | Донецкая, 28-я линия (09:33) 92-140₽ • МТК | Доменная (11:04) 92-158₽ • ДТ-147₽ • Спринт | Кольцо 4/13 (10:37) 100-210₽ • 95-180₽ • ДТ-180₽ ────────────────── ХАРЦЫЗСК: • ТОП ОЙЛ | На храме (08:30) 95-200₽ https://t.
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