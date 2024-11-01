В Курской области десантники взяли под контроль важную дамбу

Контроль над стратегически важной высотой на дамбе установили военнослужащие гвардейского соединения ВДВ группировки «Север» в Курской области, заявил старший офицер управления бригады ВДВ с позывным «Зима», 1 ноября сообщает РИА Новости.
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