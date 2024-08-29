Автоюрист Славнов: правила установки дорожных камер изменятся с начала осени

С 1 сентября 2024 года вступит в силу новый закон, регулирующий размещение дорожных камер в России. Целью закона является предотвращение установки камер на местах, где они не несут реальной необходимости.
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