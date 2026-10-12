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Мирошник заявил о возможной провокации Киева против сделки России и США

Мирошник заявил о возможной провокации Киева против сделки России и США

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что европейские страны могут подтолкнуть Киев на провокации, чтобы помешать договоренности России и США по дизельному топливу.

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