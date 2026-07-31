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Калуга-поиск

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Калужан приглашают на семейное и музыкальное мероприятие "Спутник: Дети!"

Калужан приглашают на семейное и музыкальное мероприятие "Спутник: Дети!"

2 августа в Калуге пройдет уникальное музыкальное событие "Спутник: Дети!". На открытой площадке у Калужской международной школы состоится семейный фестиваль, который объединит музыку, творчество, современные развлечения и активный отдых.

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