Шнайдер проиграла Пегуле и не смогла выйти в финал турнира WTA в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне. В полуфинале она проиграла американке Джессике Пегуле, занимающей третье место в мировом рейтинге, со счётом 5:7, 4:6.