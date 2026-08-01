Шнайдер проиграла Пегуле и не смогла выйти в финал турнира WTA в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в финал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне. В полуфинале она проиграла американке Джессике Пегуле, занимающей третье место в мировом рейтинге, со счётом 5:7, 4:6.
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