Россия вошла в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия на мировые рынки. Об этом заявил Владимир Путин, общаясь с фермером Штефаном Дюрром в ходе сессии форума «Деловая Россия».
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