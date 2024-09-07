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Логопед дала советы по расширению словарного запаса ребенка

Логопед дала советы по расширению словарного запаса ребенка

Логопед-дефектолог, автор коррекционно-развивающей программы, сооснователь федеральной сети логопедических центров «Разноцветные цыплята» Елена Мельникова 7 сентября рассказала «Известиям», как интерактивные игры и изучение слов по темам помогают улучшить коммуникативные навыки ребенка.

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