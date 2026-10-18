Рубио: Трампу необходимы 60 дней для оценки последствий санкций против России Трамп использует 60-дневный период для анализа экономических последствий связанных с Россией санкций и пошлин, заявил госсекретарь США.
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Подобные санкции способны разрушить многие малые страны, экономика которыз завязана на Запад. Но, как мы видим, никакие санкции оказались не боеспособными против Северной Кореи, Ирана, про Китай и говорить не стоит и против России. Вы отчетливо видим, что эти санкции зачастую вредят тем кто их ввел больше, чем стране против которой они введены. Россия на 90% самодостаточная страна. Да, будет трудно, да, будет сложно проводить своё экономическое, технологическое и производственное обновление. И что ? Это Мазамбик был бы не состоянии не справиться с трудностями, но только не Россия ! И Трамп это видит, он ведь всю жизнь в экономике и понимает что для экономики хорошо, а что плохо. Особенно, если это касается США. Это европейские ДЕБИЛЫ поставили наносимый вред России выше благосостояния собственных народов, это европейские придурки поставили санкции против России выше национальных интересов, выше чем ими же разрушаемая промышленность своих стран. А Трамп НЕ ДЕБИЛ и НЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ ИДИОТ !