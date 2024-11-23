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Депутат Рады Дмитрук обвинил Владимира Зеленского во лжи после удара «Орешника»

Депутат Рады Дмитрук обвинил Владимира Зеленского во лжи после удара «Орешника»

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал главу киевского режима Владимира Зеленского клоуном из-за обвинений в отмене заседания парламента после применения Россией системы «Орешник».

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
..Трамп – поржал…Расскажите ещё раз – очень смешно…Детский лепит идиота – Зеленского… ...Глупый, безмозглый наркоман, мозг отсутствует совсем...ZERO.........Из-за этого кровавого клоуна уже погибло около 2 000 000 украинцев…Правильно его назвали – конченной гнидой… Гниду – судить и расстрелять вместе с его семьёй и вместе с его окружением! Да поможет Господь бог уничтожить Гниду! Да будет так! !!! Архистратиг Михаил и семь других высших духов – Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил – уничтожьте гниду-Зеленского! Помогите людям освободиться от гниды-Зеленского! Да будет так! Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый – Джо....Наполеон, Гитлер, Зеленский, Байден, Нетаньяху, Макрон... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности.....
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