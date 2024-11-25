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Публицист Миронова: пока патриоты Прилепина получают гранты, другие без госденег

Публицист Миронова: пока патриоты Прилепина получают гранты, другие без госденег

Весной 2022 года, когда из России спешно уезжали представители так называемой культурной либеральной номенклатуры — либеральный истеблишмент, годами формировавший в культуре общественное мнение и повестку, — многие надеялись, что на смену им придет новая культура.

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