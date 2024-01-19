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Крымская газета

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В России успешно применяют уникальную методику для реабилитации ветеранов СВО

В России успешно применяют уникальную методику для реабилитации ветеранов СВО

 Программа ранней медико-социальной реабилитации военнослужащих СВО – «Возвращение» была представлена Федеральным научно-клиническим центром реаниматологии и реабилитологии и фондом «Защитники Отечества» на форуме ветеранов СВО «Вместе победим».

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