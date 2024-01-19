В России успешно применяют уникальную методику для реабилитации ветеранов СВО

Программа ранней медико-социальной реабилитации военнослужащих СВО – «Возвращение» была представлена Федеральным научно-клиническим центром реаниматологии и реабилитологии и фондом «Защитники Отечества» на форуме ветеранов СВО «Вместе победим».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии