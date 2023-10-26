Барнаульская компания покупает землю, за которую задолжала мэрии

Теперь компания будет одновременно собственницей земельного участка и должником Барнаульская компания "СД Инвест" заключила договор купли-продажи на земельный участок, аренду за который администрация города пытается взыскать через суд, сообщает "Атмосфера".
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