Собянин: в Москве проведут капремонт в трех корпусах Боткинской больницы

В этом году в Москве планируют капитально отремонтировать три здания Боткинской больницы. Речь идет о терапевтическом корпусе № 8, лечебном № 2 и научно-академическом № 10, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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