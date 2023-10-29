«Зенит» стал слабее, признал Семак

Футбольный клуб «Зенит» стал слабее по сравнению с прошлым сезоном. По мнению главного тренера петербургской команды Сергея Семака, в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) его коллектив «подсел» в плане состава.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии