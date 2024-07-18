Адель объявила о планах сделать перерыв после тура

Британская певица Адель заявила, что не планирует выпускать новый альбом в ближайшем будущем. По ее словам, ей нужно взять большой перерыв после долгой серии концертов и подумать о других творческих проектах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии