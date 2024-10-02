Крупнейший ТЦ на Светланской закрыли во Владивостоке

Во Владивостоке закрылся крупнейший торговый центр на Светланской. С иском о недопустимости эксплуатации здания прокуратура обратилась в Ленинский районный суд, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.
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