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Крупнейший ТЦ на Светланской закрыли во Владивостоке

Крупнейший ТЦ на Светланской закрыли во Владивостоке

Во Владивостоке закрылся крупнейший торговый центр на Светланской. С иском о недопустимости эксплуатации здания прокуратура обратилась в Ленинский районный суд, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.

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