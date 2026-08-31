Судью отвели прямо в день заседания: как апелляция экс-министра ЖКХ Забайкалья снова забуксовала из-за газификационного скандала

Рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокуратуры на приговор бывшему министру ЖКХ Забайкальского края Алексею Головинкину не состоялось 31 августа — прямо в день заседания прокурор заявил отвод председательствующей судье, и коллегия этот отвод удовлетворила.