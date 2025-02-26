НХЛ сократила на два дня срок ожидаемого рекорда Александра Овечкина

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовал обновленный прогноз относительно достижения российским нападающим Александром Овечкиным исторического рекорда по голам в регулярных сезонах, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.
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