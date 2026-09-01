Синдром Рапунцель: как тугая прическа может навредить ребенку

На школьную линейку многие родители подбирают детям идеальный образ. Девочкам делают необычные прически с тугими бантами и косичками, однако это может обернуться скрытым стрессом для волос, рассказала трихолог Татьяна Варенова в беседе с главредом «Стационар-пресс» Алексеем Никоновым.
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