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Нижегородская правда

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Синдром Рапунцель: как тугая прическа может навредить ребенку

Синдром Рапунцель: как тугая прическа может навредить ребенку

На школьную линейку многие родители подбирают детям идеальный образ. Девочкам делают необычные прически с тугими бантами и косичками, однако это может обернуться скрытым стрессом для волос, рассказала трихолог Татьяна Варенова в беседе с главредом «Стационар-пресс» Алексеем Никоновым.

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