Главные транжиры по знаку Зодиака

Среди представителей зодиакального круга есть самые настоящие транжиры – даже когда «финансы поют романсы», они не смогут пройти мимо магазина с модными вещами или не купить себе стакан дорогого крафтового авторского кофе.
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