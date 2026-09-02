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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Балтики»: «Когда‑нибудь гимн ЛЧ на нашем стадионе будет реальной историей. Всем обидно, что РПЛ не участвует в еврокубках»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов мечтает услышать гимн Лиги чемпионов на стадионе калининградского клуба.

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