NASA впервые отправило видео в формате 4K с летящего самолета на МКС ​​и обратно

Графическое изображение лазерной ретрансляции связи между МКС, LCRD и Землей / © NASA / Dave Ryan В течение всей истории космических миссий NASA использовало радиоволны для передачи информации в космос и обратно, но теперь на их смену приходит лазерная связь, которая с помощью инфракрасного света в десятки раз быстрее передает большое количество данных, чем радиочастотные системы.