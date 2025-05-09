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В МИД Китая призвали Вашингтон прекратить угрожать Пекину

В МИД Китая призвали Вашингтон прекратить угрожать Пекину

%Флаг КНР© fotolia.com / Stripped Pixel США, если они действительно хотят урегулировать торговую войну с Китаем путем переговоров, должны прекратить угрожать Пекину и начать равноправный диалог, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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