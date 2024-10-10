Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ким:"Если НАТО посягнет на безопасность России и КНДР, последствия для него будут трагичны"

Ким:"Если НАТО посягнет на безопасность России и КНДР, последствия для него будут трагичны"

"Северная Корея выступила и осудила заявление НАТО о недопустимости военного сотрудничества между КНДР и Россией, предупредив, что эта организация может столкнуться с «трагическими последствиями», если продолжит придерживаться анти русско-северокорейской позиции.

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